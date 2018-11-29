Minik boksörün büyük hayali

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) -

MANİSA\'da ailesinin tavsiyesiyle boksa başlayan 13 yaşındaki Emrah Çöpürkaya, kısa sürede elde ettiği başarılarla hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi. Şehzadeler İlçesi Peker Mahallesi\'ndeki özel bir spor salonunda antrenmanlarını sürdüren Emrah, 3 yılda Ege Bölgesi ve Manisa\'da katıldığı müsabakalarda toplam 11 madalya kazandı. Spor yapmayı çok sevdiğini ifade eden Emrah, \"3 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu sürede 11 madalya kazandım. Bu hedeflere ulaşmak hiç kolay olmadı. Sosyal medya ve televizyon yerine kendimi spora adadım. Okulumu ve sporumu aksatmıyorum. Spora başladığımdan beri derslerimde daha başarılı olduğuma inanıyorum. Hedefim, büyük boksör olmak. Dünyanın farklı yerlerinde İstiklal Marşımızı okutup Türk Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum\" dedi.

İnşaatlarda demir ustası olarak çalışan 54 yaşındaki baba Sait Çöpürkaya, oğlunun elde ettiği başarılardan gurur duyduğu söyledi.

\"Oğlumu sosyal medyada, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için boksa gönderdim\" diyen baba Çöpürkaya, \"Bütün ailelere tek tavsiyem çocuklarınızı spora gönderin. Ben çocuğumun başarılı olacağına inanıyordum. Kendisi spora başladıktan 15 gün sonra bana, \'Baba artık benim okulumun yanı sıra tek hedefim var. Yurt dışında Türk Bayrağı\'nı dalgalandırmak. Altın kemeri belime takacağım. Sporu bırakırsam da hocalık yapmak için bırakırım\' dedi. Biz ailecek onun arkasındayız\" diye konuştu.

Emrah\'ın antrenörü Yahya Arslan da öğrencisine övgüler yağdırdı. Arslan, \"Emrah, spora başladığı ilk günden bugüne üstüne hep başarı koyarak gitti. Ülkemize başarılı bir sporcu kazandırmak istiyoruz\" dedi.

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