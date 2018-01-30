Minik Beren Su, iki ameliyatla yaşama tutundu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Devlet Hastanesi\'nde 7 aylık olarak dünyaya gelen ve ince bağırsağında delik tespit edilen, Beren Su Karakan, iki ameliyatla sağlığına kavuştu.

Denizli\'de yaşayan Hasibe Karakan geçen yıl, 7 aylık hamileyken 1 kilo 200 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Ailesinin \'Beren Su\' adını verdiği bebek, prematüre olarak dünyaya geldiği için Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi\'ne alındı. Buradaki tedavisi sırasında minik Beren Su\'nun bağırsaklarında yırtık olduğu fark edilip, ameliyata alındı. Ameliyatta Beren Su\'nun bağırsakları karnı ağızlaştırılarak dışarı alındı. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Gastroenteroloji uzmanlarınca bir yıldır takip edilen Beren Su, karnından beslenip, yeterli kiloya ulaştığında bağırsakları tekrar ameliyatla kapatıldı. 20 gündür yoğun bakımda takibi yapılan Beren Su bebek, sağlık personelinin yoğun çabasıyla yaşama tutundu.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İnanç Cici, bu tür vakaların çok nadiren görüldüğünü belirterek, \"Bu tedavinin asıl önemi iki kademeli bir ameliyat gerçekleştirilmesidir. Beren Su bebeğe, birincisi acil ameliyat, ikincisi efektif bir ameliyat uyguladık. Hastamızı doğduktan sonra acil ameliyata aldık ve yırtılan bağırsaklarını onararaktan bağırsaklarını dışarıya aldık. Hastamız, yoğun bakım takiplerinde iyileşti. Sonra stoma dediğimiz karnına ağızlaştırılmış bağırsakla beraber hastayı taburcu ettik. Daha sonra hastanemiz Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı\'nın da yardımıyla beraber hastamızın takibini yaparak uyguladığımız beslenme planı ile iyi bir kilo alım oluşturduk. Annesi, biz ve çocuk hastamız hazır olduğunda 12 aylık olduktan ve iyi bir kilo alımından sonra bağırsaklarını kapatmak ve tekrar karnın içine yerleştirmek için hastamızı yatırdık ve ameliyat ettik. Hastamız bağırsaklarını kapattıktan sonra yaşanan uyum problemi nedeniyle yaklaşık 20 gün yoğun bakımda yattı. Tedavi sonrası Beren Su\'yu sağlığına kavuşmuş şekilde taburcu ettik\" dedi.

Beren Su bebeğin annesi Hasibe Karakan da, bebeğinin çok küçük ve erken doğmasından dolayı kaybetme korkusu yaşadığı ifade ederek, \"Kızım 7 aylık dünyaya geldi. Ameliyat olduktan sonra bağırsak dışarıda olduğu için adaptör takılıydı ve evde bu şekilde yaklaşık 9 ay bakım yaptım. Sonra bağırsak karnın içine alındıktan sonra biraz daha hastanede kaldık. Şimdi kızımın sağlığı çok iyi, bir sıkıntımız yok. Kızımıza burada çok iyi bir bakım gerçekleştirildi. doktorlarımıza ve hemşirelerimize teşekkür ediyorum\" diyerek, kızının sağlığına kavuşmasında emeği geçen sağlık personeline teşekkür etti.

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