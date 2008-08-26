Minik Bekir'i ölüme götüren oyun

İzmir''in Bornova İlçesi'nde oyun oynadığı arkadaşlarından saklanmak için kaldırımın kenarındaki karton kutuya giren 7 yaşındaki Bekir Berke Dülgar'a hızla gelen bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Dülgar yolda yaşamını yitirirken, kaçan plakası ve sürücüsü belirsiz otomobilin bulunması için çalışmalar sürüyor.



Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Çamdibi semtindeki 5150 sokak 8 numara önünde meydana geldi. Kasap olan babası 38 yaşındaki Recep Dülgar'ın iş çıkışı eve dönmesini beklemek için sokağa çıkan Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu birinci sınıfına bu yıl kaydı yaptırılan Bekir Berke Dülgar, arkadaşlarıyla oyuna daldı. İddiaya göre, minik Bekir arkadaşlarından saklanmak için sokakta, kaldırımın kenarındaki karton kutunun içine girdi. Bu sırada sokaktan hızla geçen, sürücüsü ve kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, içinde Dülgar'ın bulunduğu karton kutuya çarptı. Çocuğun üzerinden geçen kimliği belirsiz sürücü durmayıp olay yerinden uzaklaştı. Gürültü üzerine sokağa fırlayan yakınları, minik Bekir'i kanlar içinde yerde yattığını görüp, evlerinin yakınındaki Özel Egemen Tıp Merkezi'ne götürdü. Tıp merkezi görevlilerinin tam teşekkülü bir hastaneye gitmelerini söylemeleri üzerine ambulans çağırıldı. Aile daha sonra ambulansı beklemeden kendi imkanlarıyla çocuğu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yolda kalbinin durduğu anlaşıldı, müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi.



Aile tıp merkezini suçladı



Yaşadıkları olaya isyan eden Dülgar'ın yakınları, özel tıp merkezindeki sağlık görevlilerinin çocuğu tedavi etmeyi kabul etmediğini, ambulanslarını da vermeyip, 112 acil servisi aramalarını söylediklerini öne sürdü. Ambulansın geciktiğini de belirten aile bireyleri, bu yüzden kendi imkanlarıyla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.



Ağır yaralı halde hasteneye kaldırılırken yolda yaşamını yitiren Bekir Berke Dülgar'ın yaklaşık bir ay önce sünnet düğünün yapıldığı, 1 Eylül'de açılacak okuluna gitmek için sabırsızlandığı ve okul hazırlıkları yaptığı belirtildi. Küçük Dülgar'ın annesi ev hanımı 27 yaşındaki Zehra Dülgar'ın ise 7 aylık hamile olduğu ve yaklaşık 3 ay sonra bir erkek çocuk dünyaya getireceği belirtildi. Oğlu ile birlikte okul hazırlığı yapan talihsiz kadın, ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilemeyen acılı anne, sinir krizi geçirdi.



Polis, olay yerinden kaçan sürücünün ve otomobilin belirlenmeye çalışıldığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.



Tıp Merkezi'nden savunma



Bekir Berke Dülger'in yakınlarının ilk müdahaleyi yapmamakla suçladığı Özel Egemen Tıp Merkezi yetkilileri, iddialara cevap verdi. Tıp Merkezi Mesul Müdürü Dr. Salih Can, Bekir Berke Dülger'in ailesi tarafından getirildiğinde durumunun çok ağır olduğunu söyleyerek, “Acil sorumlusu doktorumuz, ilk kontrolünü yaptıktan sonra yaralı çocuğun tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesini istemiş. Bizim ambulansımız nakil ambulansı, o saatte de şoförü bulunmadığı için aileye verilememiş. Aile de 112 acil yardım ekibinin tam taşekküllü ambulansını beklemeden çocuklarını kendileri hastaneye götürmüş” dedi.



