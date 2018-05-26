Minik basketbolcular büyük şok yaşadı

BURSA,(DHA)



BURSA\'DA dün oynanması gereken Bursa Basketbolu Destekleyenler Spor Kulübü ile Fastline Spor Kulübü arasındaki U12 Kız Ligi maçı, 2008 doğumlu basketbolcuların karşılaşmaya çıkmasına izin verilmeyince oynanamadı.

Bursa U12 Kız Ligi’nde mücadele veren ve sezon başından bu yana bünyesinde 2008 doğumlu minikleri de barındıran Basketbolu Destekleyenler Spor Kulübü oyuncuları, Fastline Spor Kulübü ile dün yapacakları maçta beklenmedik bir tutum ve kararla karşılaştı.

HAKEM TALİMATLARI HİÇE SAYDI

Süper Lig hakemi Murat Ciner maç öncesi her iki takımın lisanslarını kontrol ederken, Basketbolu Destekleyenler Spor Kulübü Takımı’nın kadrosunda 2008 doğumlu oyuncular bulunması sebebiyle bu minik basketbolcuların maça çıkışlarına izin vermedi. Takımın antrenörü Fırat Hikmet, sezon başında Bursa Basketbol İl Temsilcisi Emre Bayer’in alt kategorilerden 4 oyuncunun oynamasına izin verdiğini ve geride kalan 8 haftada bu oyuncularla maçlara çıktıklarını söylemesine rağmen hakem Murat Ciner’i kararından döndüremedi.

TBF Yerel Ligler Talimatı 11-4’üncü maddesinde alt kategoriden 4 oyuncunun oynaması izin verdiği belirtilirken, kendilerine sergilenen tutum karşısında çaresiz kalan Basketbolu Destekleyenler Spor Kulübü idarecileri, takımı sahadan çekmek durumunda kaldı. Bu olay karşısında minik basketbolcuların aileleri büyük bir şaşkınlık yaşadı.

ANTRENÖR VELİLERLE TARTIŞTI

Oyuncular ise maça çıkamadıkları için gözyaşlarına boğuldu. Aileler ve kulüp yöneticileri de bu durumla ilgili Basketbol İl Temsilcisi Emre Bayer’i sorumlu gösterdi. Edinilen bilgiye göre Basketbolu Destekleyenler Spor Kulübü’nün geçen hafta Galatasaray altyapısını oluşturan Gençsaray Basketbol Kulübü ile oynadıkları maçta E Kategorisi’nde bulunan ve takım başında maça çıkması mümkün olmayan Gençsaray Basketbol Takımı antrenörü Fikri Uysal, maça çıkmış ve tribüne girerek velilerle tartışma yaşadı.

Basketbol İl Temsilcisi Emre Bayer ise İl Disiplin Kurulu’nu toplarken, Basketbolu Sevenler Spor Kulübü idarecisi Bircan Doğan’a antrenör niteliğinde ceza verdi. Tribüne çıkarak minik basketbolcuların velileriyle tartışan Fikri Uysal’ın cezası ise henüz açıklamadı.

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