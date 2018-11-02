Minik Azra, toplanan yardımlarla hayata tutundu

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da yaşayan Mehmet- Derya Cunduz çiftinin Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastası kızları Azra (5) için toplanan yardımlar, aileye teslim edildi. Minik Azra, artık daha rahat nefes alacak.

Enzim eksikliğinden ortaya çıkan \'Tay-Sachs\' hastası Azra Cunduz\'un sürekli arızalanan ve eskiyen solunum cihazının yenilenmesi için Antalya Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası sonuç getirdi. Haberin basında yer almasının ardından Azra\'nın ihtiyaçlarının karşılanacağı miktar toplandı. Yaklaşık 1,5 ay önce ailesi, Azra\'nın yenilenmesi gereken solunum cihazını ve hayati önem taşıyan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Antalya Valiliği\'nden yardım toplayabilmek için destek istedi. Valilik tarafından banka hesabı açılarak, yardım çağrısında bulunuldu. Başlatılan kampanyada yardımseverlerin gösterdiği yoğun destekle 24 saat içinde Azra\'nın tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı miktar toplandı ve açılan hesap donduruldu.

MEDİKAL MALZEMELERİ TESLİM EDİLDİ

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, bugün aileye yardım kampanyasıyla alınan tıbbi malzemeleri teslim etti. Aileyi ziyaretinde yardım kampanyası ve Azra\'nın ihtiyaçları konusunda açıklama yapan Hülür, \"Mehmet bey, Derya hanım ve Azra bebeğimizi ziyaret ederek 22 bin 740 lira kadar tutan medikal malzemelerin teslimini yapmış bulunuyoruz. Ayrıca bu yardımın dışında sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları açısından bir miktar daha valiliğimiz kanalıyla aileye yardım ulaştıracağız\" dedi.

Azra bebeğin ihtiyaçlarını temin ettikleri medikal firmasının da yaptığı indirimlerle birlikte hem aileye hem hemşire hem de biyomedikal desteği verildiğine değinen Hülür, \"Sağlık Bakanlığı\'nın faaliyet merkeziyle ilgili aileye bilgi verdik. Zaten Azra bebeğe evde sağlık hizmeti de veriyoruz. Şu anda hemşiremiz eğitim araştırma hastanesinden gelerek bebeğimizin kanını alıyor. Düzenli olarak kan alınması evde yapılıyor. Azra bebek için laboratuvar hizmeti ayağına kadar getirilmiş oldu. Rabbim şifalar versin. Devletimiz her türlü desteğiyle Azra bebek ile anne ve babasının yanında. Sosyal güvenliğimizle, Sağlık Bakanlığı\'mızla ve valiliğimizle elimizden geleni yapıyoruz. Acil şifalar diliyoruz\" diye konuştu.

ANNE- BABA ÇOK MUTLU

Azra bebeğin annesi Derya Cunduz ise \"Azra için başlatmış olduğumuz valilik kampanyasında ihtiyacı olan medikal malzemelerimiz şükürler olsun ki bugün geldi. Destek olan herkese, tüm Türk halkına, valiliğimize, Sağlık Bakanlığı\'mıza çok çok teşekkür ediyorum. Şu an tüm cihazları tamamlanmış durumda. İnşallah bundan sonra daha rahat nefes alacak\" dedi.

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