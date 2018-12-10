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Minik Ali, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Bahattin ALBAYRAK / KARPUZLU (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, 1 yaşına girmesine 4 gün kala aniden fenalaşıp yaşamını yitiren Ali Eroğlu, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi

10 Aralık 2018 16:13

Bahattin ALBAYRAK / KARPUZLU (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Karpuzlu ilçesinde, 1 yaşına girmesine 4 gün kala aniden fenalaşıp yaşamını yitiren Ali Eroğlu, İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
Karpuzlu\'ya 3 kilometre mesafedeki kırsal Gölcük Mahallesi\'nde yaşayan Kemal ve Gizem Eroğlu çiftinin, 4 gün sonra ilk yaşını kutlamaya hazırlandıkları tek çocukları Ali Eroğlu, dün sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Eroğlu çifti, durumu 112 Acil Servis\'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minik Ali\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardınan, bilinen herhangi bir sağlık sorunu olmayan Eroğlu\'nun minik bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından Eroğlu\'nun yakınları tarafından alınan cenazesi, dün ikindi vakti Gölcük Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Minik Ali\'nin kesin ölüm nedenini belirlemek için incelemelerin sürdüğü, Adli Tıp Kurumu raporunun daha sonra hazırlanacağı belirtildi.
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