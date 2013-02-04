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Bilim / Teknoloji

MiniDisc aramızdan ayrılıyor

Teknoloji dünyasında uzun bir süre yer almayı başarsa da ömrü boyunca rekabetin gölgesinde kalmaktan kurtulamayan MiniDisc için son tarih açıklandı

04 Şubat 2013 12:39

Sony, 20 yılı geride bırakan veri depolama cihazı MiniDisc’in (MD) Mart ayından ömrünü dolduracağını açıkladı. MD uyumlu streo sistemlerinlerin üretimini durduracak olan Sony, geçtiğimiz yıl MD Walkman’lerin de daha fazla üretilmeyeceğini duyurmuştu.
 
Teknoloji dünyasında uzun bir süre yer almayı başarsa da ömrü boyunca rekabetin gölgesinde kalmaktan kurtulamayan MiniDisc için son tarih açıklandı. Japon teknoloji şirketi tarafından 1992 yılında piyasaya sürülen MD, ilk olarak CD’lerin, ardından MP3 formatının ve sonrasında taşınabilir çeşitli müzik çalarların piyasaya çıkmasıyla Japonya’nın dışında istenilen ilgiyi hiçbir zaman göremedi.

Plastik klılıf içindeki optik disklerde 80 dakikalık depolama kapasitesi bulunan MD, 2004 yılında güncellenmek istese de bu girişim başarılı olmadı. MD çalar cihazların satışı da 2011’de durdurulmuştu.

MD, çok öne çıkmasa da, 2000’li yılların başına kadar ses mühendisleri ve gazeteciler için röportaj ve müzik kaydı yapmak için tercih edilen güvenilir bir teknoloji olarak biliniyordu.

Eski teknolojilerini gözden çıkaran Sony’nin, 20 Şubat günü PlayStation 4’ü tanıtması bekleniyor. Sony, geçtiğimiz ay PS2'nin de 12 yıl aradan sonra üretiminin durdurulacağını açıklamıştı.

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