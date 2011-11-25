-Minibüsünü, konteynere çevirdi -Van'da depremde evi hasar gören Sedat Yücebaş, soba kurduğu minibüsünü 6 kişilik ailesine ev haline dönüştürdü -Yücetaş:''Devlet bana çadır vermesin, arabamın harcını vergisini ödesin yeter'' (fotoğraflı - görüntülü) VAN (A.A) - 25.11.2011 - Özkan Bilgin - Van'da meydana gelen depremde evi hasar gören Sedat Yücebaş, çadır alamayınca çareyi minibüsünü konteynere dönüştürmekte buldu. Vali Mithatbey Mahallesi Devlet Hastanesi Caddesindeki evi hasar gören Sedat Yücebaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden sonra çadır talebinde bulunduğunu, ancak alamadığını söyledi. Çadır alamayınca sokakta kalmak yerine koltuklarını kaldırdığı minibüsünün tavan kısmını delerek soba borusu yerleştirdiğini, evinden yatak, battaniye ve yorganlarını da minibüse taşıdığını belirten Yücebaş, böylece 6 kişilik ailesine sıcak bir yer sağladığı kaydetti. Yücebaş, ''Çocuklarım soğukta kalacak düşüncesiyle aracımı bu hale getirdim. Burada barınıyoruz. Başka gidecek yerimiz yok. Ben artık çadır istemiyorum, olmayana versinler. Zaten arabamı düzelttim, muayenesi ve sigortasını da yaparsam tamam. Devlet bana çadır vermesin, arabamın harcını vergisini ödesin yeter'' dedi. (ÖB-CAN-DEL)