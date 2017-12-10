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Minibüsün çarptığı yaya öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Serik ilçesinde yol kenarında yürürken minibüsün çarptığı 25 yaşındaki Ömer Çevik, yaşamını yitirdi

10 Aralık 2017 02:07

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Serik ilçesinde yol kenarında yürürken minibüsün çarptığı 25 yaşındaki Ömer Çevik, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Gebiz’den Abdurrahmanlar yönüne giden 54 yaşındaki Kemal K. yönetimindeki 07 YHB 24 plakalı minibüs, yol kenarında yürüyen Ömer Çevik’e çarptı. Ömer Çevik, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın Çevik kurtarılamadı.
Ömer Çevik’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Serik Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu. Minibüs sürücüsü Kemal K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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