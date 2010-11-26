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MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI LİSE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ BURSA (A.A)

26 Kasım 2010 18:59

-MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI LİSE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ  BURSA (A.A) - 26.11.2010 - Bursa'da, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı lise öğrencisi iki kızdan biri öldü, diğeri ağır yaralandı. G.Ç'nin (32) kullandığı 16 GD 730 plakalı minibüs, Ertuğrul Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Lisesi öğrencileri Didem Zeynep Çakar (15) ve Ezgi Nil Topuz'a (15) çarptı.  Kazada ağır yaralanan ve Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan öğrencilerden Didem Zeynep Çakar müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ezgi Nil Topuz'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Minibüs sürücüsü G.Ç, gözaltına alındı.

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