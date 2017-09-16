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Minibüsün çarptığı 19 yaşındaki Berke öldü

Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde 19 yaşındaki Berke Oturak, gece yol kenarında yürürken plakası belirlenemeyen ve iddiaya göre ters istikametten geldiği belirtilen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti

16 Eylül 2017 16:16

Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde 19 yaşındaki Berke Oturak, gece yol kenarında yürürken plakası belirlenemeyen ve iddiaya göre ters istikametten geldiği belirtilen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kapaklı İlçesi\'nde yaşayan Berke Oturak, gece arkadaşları sohbet ettikten sonra evine gitmek üzere yaya olarak yola çıktı. Kapaklı-Saray karayolu üzerindeki Yuvam Konutları önünde yol kenarında yürüyen Oturak\'a plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir minibüs hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Oturak yere düşerken, minibüs ise hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Berke Oturak\'ı Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Oturak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Polis, mobese ve güvenlik kameraları incelemeye alarak, Berke Oturak\'ın ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan minibüsün sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Görgü tanıkları polise verdiği ilk ifadelerde minibüsün ters yönden geldiğini ve yol kenarında yürüyen Oturak\'a çarptıktan sonra hızla kaçtığını anlattı.
Çerkezköy ultrAslan grubu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Oturak\'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Açıklamada, \"Çerkezköy Beşiktaş tribününden Berke Oturak kardeşimiz dün gece talihsiz bir kaza geçirmiş olup, hayatını kaybetmiştir. Kendisine yüce Allah\'tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz\" denildi.

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