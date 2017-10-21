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Minibüsün çarptığı 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR(Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü 14 yaşındaki Mustafa Pekşenli öldü

21 Ekim 2017 16:43

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR(Konya), (DHA)- KONYA\'nın Karapınar ilçesinde minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü 14 yaşındaki Mustafa Pekşenli öldü.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki Ayırt Caddesi ile Öğretmen Özata Caddesi’nin birleştiği kavşakta meydana geldi. 40 yaşındaki Hakan A. yönetimindeki 16 U 2261 plakalı minibüs ile giderken kavşakta 14 yaşındaki Mustafa Pekşenli yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kaza sonrası kafasında kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü Pekşenli kaza yerinde öldü. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Pekşenli’nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Aracın sürücüsü Hakan A. polis tarafından gözaltına alınırken, Pekşenli’nin cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı’nın olay yeri yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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