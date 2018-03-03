Minibüsün çarpmasıyla yere düşüp kaskı kırılan motosiklet sürücüsü öldü

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Batuhan Özdemir (18), yaşamını yitirdi.

Bitez Mahallesi Şah Caddesi\'nde Batuhan Özdemir yönetimindeki 48 UC 530 plakalı motosikletle karşı yönden gelen A.C. yönetimindeki 48 EB 009 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Savrulup başını kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü Özdemirağır yaralandı, kaskı ise kırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özdemir, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, minibüs şoförü A.C.\'yi gözaltına aldı.

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