T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minibüsün arkasına bağlı yolculukta sürücüye gözaltı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtilirken, sürücü İdris K

28 Ağustos 2018 14:37

Çankırı\'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtilirken, sürücü İdris K. gözaltına alındı.

Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasına bağlı kızı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen küçük kızın bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. İsminin İdris K. olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü, Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatıyla Orta ilçesinde yakalandı. Burada adliye olmadığı için Şabanözü Adliyesi\'ne getirilen İdris K., sorguya alındı. Seyir halindeki minibüsün arkasına bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dün çekilen görüntülerle 

Ramazan SARICI/ŞABANÖZÜ (Çankırı), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OrtaYaylakentRASiyahSosyalCumhuriyet SavcılığıBuradaAdliyesiSeyirGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ DünSARICIŞABANÖZÜDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24