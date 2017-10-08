Minibüsteki yaralılara ilk yardım futbol sahasından geldi

Hasan YILDIRIM / Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) MİNİBÜSÜNÜN direksiyonunda sıkışıp kalan sürücüyle yaralı yolcusunun yardımına, bir turnuva için kazanın yaşandığı yerin yanıbaşındaki halı sahada futbol maçı yapan 112 çalışanları koştu. Kazadan saniyeler sonra olay yerine gelip ilk müdahaleyi yapan profesyonel sağlık ekipleri yaralıları hastaneye gönderdikten sonra maçlarına devam etti.

Beyoğlu\'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs önce refüje sonra ağaçlara çarptıktan sonra durdu. Şoför mahallinde sıkışan sürücünün itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığı kazada minibüste bulunan bir kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale hafta sonu tatilini kazanın yaşandığı yerin yanıbaşındaki halı sahada futbol oynayarak geçiren 112 acil yardım ekibi çalışanlarından geldi.

MİNİBÜS YOKUŞ AŞAĞI KONTROLSÜZ KAYMAYA BAŞLADI



Kaza, Beyoğlu Sütlüce\'de saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Bakla Zor adlı sürücü Bayır Sokak üzerinde park halinde bulunan minibüsününün direksiyonuna geçti. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. Önce caddedeki refüje çarpıp savrulan minibüs daha sonra bir ağaca çarptı ve durdu. Sürücü minibüste sıkıştı. Minibüsteki Hasan Bakla isimli kişi de yaralandı.

112 ÇALIŞANLARI HALI SAHADAN YARDIMA KOŞTI



Bu sırada halı sahada futbol oynayan 112 Acil Yardım ekibi çalışanları maçı bırakıp yardıma koştular. Minibüsteki yaralı çimlere yatırıldı, şoför mahallinde sıkışan sürücü İtfaiyenin müdühalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Her iki yaralıya da yardım, saniyeler sonra olay yerine gelen profesyonel acil yardım ekiplerinden geldi. Yaralı sürücü ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hasan Bakla ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

\"FUTBOL TURNUVAMIZ VARDI. BIRAKIP KOŞTUK\"



Kazayı görerek olay yerine koşan Gökhan Çete \"Bizler 112 çalışanlarıyız. Müdürlük bünyesinde olan bir futbol turnuvamız vardı. Kazayı görünce olay yerine koştuk. Bu bizim meslek alışkanlığımız. Bırakamadık. Yaralıların durumu stabildi. Gerekli müdahaleyi yaptık. Daha sonra sağlık ekipleri gelerek yaralıları hastaneye kaldırdı\" dedi.

\"FRENİ BOŞALMIŞ\"



Minibüste olan ve kazadan yara almadan kurtulan Suat Yıldırım \"Şoför arabayı çalıştırdı. Arabanın freni boşalmış. Araba durmadı. Birden aşağıya kaydı. Önce yola çıktı daha sonra ağaca vurarak durdu\" diye konuştu.

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan 112 çalışanları kaza sonrası turnuvaya kaldığı yerden devam etti.

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