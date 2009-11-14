Minibüste yaktıkları sobadan zehirlendiler

Babasını kaybeden arkadaşlarına yardımcı olmak için gittikleri Kiraz’da, üşümemek için kömür kovasını minibüsün içine alarak uyuyan İzmirli üç kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.



İzmir'den Tire ilçesine cenaze götüren 3 kişi, ev kalabalık olduğu için içinde uyudukları minibüse üşümemek için yanmış kömür kovasını koyunca zehirlenerek öldü.



Bareddin Erdem, Bünyamin Aydoğan ve Dursun Topalak'ın hayatını kayebttiği olay ilçede büyük üzüntüye yol açtı. Akciğer kanseri Turhan Sarı, tedavi için yatırıldığı İzmir'deki hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Turhan Sarı'nın oğlu Ümit Sarı, minibüsü bulunan arkadaşı Bareddin Erdem'den (34) babasının cenazesini, Kiraz ilçesine götürmesinde yardımcı olmasını istedi. Erdem de, arkadaşı Bünyamin Aydoğan (29) ve Ümit Sarı'nın kayınpederi Dursun Topalak (48) ile birlikte cenazeyi Kiraz'a getirdi. Ev kalabalık olduğu için geceyi minibüste geçirmeye karar veren 3 kişi, üşümemek için evdeki sobadan çıkarılan ve içinde kor halinde kömür bulunan kovayı araca aldı.



Cesetlerini buldu



Ancak kovadan çıkan karbonmonoksit gazı 3 kişiyi zehirledi. Sabah kayınpederi ve arkadaşlarını kahvaltıya çağırmaya giden Ümit Sarı, üç kişinin cesetlerini buldu. Bareddin Erdem, Bünyamin Aydoğan ve Dursun Topalak'ın cenazeleri, Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

