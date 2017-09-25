Minibüste tacize meydan dayağı

Konya’da 42 yaşındaki Y.D., minibüste 15 yaşındaki İ.K.’yı taciz ettiği iddiasıyla diğer yolcular tarafından kıyasıya dövüldü. Kısa sürede gelen polis İ.K.’yi zorlukla kalabalıktan çekerek gözaltına aldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Meram İlçesi’nde meydana geldi. Minibüsle evine giden Y.D., aynı minibüsteki İ.K. tarafından tacize uğrayınca bağırarak yardım istedi.

Sürücü bunun üzerine minibüsü kenara çekerek İ.K.’yi araçtan indirdi. Bu sırada minibüsteki diğer yolcular ve çevrede bulunanlar saldırdıkları İ.K.’ye meydan dayağı attı. İhbar üzerine kısa sürede gelen polis, İ.K.’yı zorlukla polis aracına götürerek gözaltına aldı.