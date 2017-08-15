Minibüste şortlu kadına saldıran Kızılateş: Oruçluydum, giyimi tahrik etti

İstanbul'da bir minibüste şort giydiği için üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a saldıran Ercan Kızıltaş, savunmasında tahrik edildiğini öne sürerken "Oruçluydum, cinsel bir amaçla saldırmadım" dedi.

Minibüste şortlu üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a yönelik fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile hakkında 3 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ercan Kızılateş'in yargılanmasına başlandı.

Müştekinin giyiminin tahrik etmesi sonucu bir anda böyle bir eylemi yaptığını söyleyen sanık Ercan Kızılateş, "Yapmaman gereken bir şeydi, çok özür diliyorum" dedi. Müşteki olarak dinlenen Asena Melisa Sağlam, sanığın özrünü kabul etmeyerek, "Ondan şikâyetçiyim" dedi. Kızılateş'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.



Pendik'te 14 Haziran 2017 tarihinde minibüste şortlu Asena Melisa Sağlam'a yönelik fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçları ile birlikte, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ercan Kızılateş bugün hâkim karşısına çıktı.



İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ercan Kızılateş ve avukatı katıldı. Müşteki Asena Melisa Sağlam ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi adına Avukat Afet Büberci katılma talebinde bulundu. Mahkeme Avukat Büberci'nin talebini, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu kararının gelmesi durumunda değerlendirilmesine karar verdi.



“Sizin bu şekilde giyinmeniz insanı tahrik ediyor”



Sorgusu yapılan tutuklu sanık Ercan Kızılateş, o gün evine gitmek üzere minibüse bindiğini belirterek, "Olay tarihinde eve gitmek üzere minibüse bindim. Arka koltuğa oturdum. Belli bir süre sonra müşteki bindi. Bir iki dakika ayakta bekledi, ardından öndeki koltuğa oturdu. Ben giymiş olduğu kıyafet dolayısı ile kendisine Ramazan ayında bu şekilde giyinmenin yakışık almadığını söyledim. O da beni tersler şekilde 'bakma o zaman, nefis denen bir şey var' dedi. 'Evet haklısınız, nefis denen bir şey var, sizin bu şekilde giyinmeniz insanları tahrik ediyor' dedim. Tartışmayı sonlandırdım. Daha sona kendisi kulağında kulaklıkla konuşuyordu. Konuşmasında geri zekalı, aptal kelimesini duyunca aramızdaki tartışmadan dolayı bana söylendiğini düşünerek o kızgınlıkla kalkıp tokat attım, saçını çekmeye çalıştım. O sırada kendisi küfür etti bana. Bundan pişmanlık duydum tabi. Bir anlık bir şey oldu" dedi.

Müştekinin saçını okşadığı suçlamasını kabul etmeyen Kızılateş, "Pişmanım. Bir anlık bir şeydi. Yapmaman gereken bir şeydi, çok özür dilerim" dedi.



Hâkim: Öncelikle geçmiş olsun



Hâkim Abdulvahab Duran, sanık Kızılateş'in sorgusunun ardından müşteki Asena Melisa Sağlam'a söz verirken, "Evet Melisa, öncelikle geçmiş olsun, şimdi seni dinliyoruz" dedi.



“Sanığın özrünü kabul etmiyorum”



Olay tarihinde bindiği minibüsün kalabalık olduğunu söyleyen müşteki Asena Melisa Sağlam olay anını şöyle anlattı:



"Minibüse bindim, bir süre ayakta bekledim. Daha sonra bir yolcunun inmesiyle sağ çapraz koltuğa oturdum. Ben oturduktan sonra, 'ramazanda bu şekilde giyilir mi, bu şekilde giyinmeye utanmıyor musun. Burada aile var. Bu şekilde giyinirsen taksiye bin' dedi. Ben de 'bakma o zaman' dedim. Kendisi, 'bu şekilde giyinirsen bakarım' dedi. Kendisine 'nefis denen bir şey var, Allah nefis vermiş, bakma' dedim. Ben tartışmayı uzatmamak için kulaklığı taktım, müzik dinlemeye başladım. Bir müddet sonra sol tarafımdan sanık bana vurdu. Başımı cama vurdum. O anda benim kulağımda kulaklık olduğu için sanığın ne dediğini duymadım. Ben kendimi savunmaya çalışırken beni koltuklara doğru savurdu. Olayın korkusuyla arkasından bağırıp ağlamaya başladım. Savcılık ifadesine kadar sanığın saçıma dokunarak sarkıntılık yaptığını hissetmedim, sonra kamerada gördüm. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum. Bu olaydan sonra toplu taşıma araçlarına binemiyorum. Tek başıma sokakta duramıyorum. Olayın bende yaratmış olduğu korku ve tedirginlik nedeni ile bu problemi yaşıyorum. Ben sanığın özrünü kabul etmiyorum."



Tanık olarak dinlenen minibüs şoförü Emre Güney, sanık ile müşteki arasında geçen konuşmayı duymadığını, ikisi arasında ne olup bittiğini görmediğini, olaydan sonra öğrendiğini söyledi. Tanık olarak dinlenen Melisa Sağlam'ın annesi Zeynep Sağlam, kızının bu olaydan çok etkilendiğini belirterek, "Melisa çok etkilendi. Evde yalnız bırakamıyorum. Toplu taşıma araçlarına binemiyor. Nereye giderse taksiyle gidiyor. Hiç kimse böyle bir şey hak etmiyor. Hiç kimse benim çocuğumun özgürlüğünü bu şekilde kısıtlayamaz" dedi.



Sanığın avukatı müvekkilinin tahliyesini talep etti. Tahliye talebini reddeden mahkeme, olaya ilişkin görüntülerin yeniden bilirkişiye yollanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



“Şu anlık adalete teşekkür ediyorum”



Duruşmadan sonra adliyenin önünde basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan Asena Melisa Sağlam, ilk duruşmanı kendisi adına güzel geçtiğini belirterek, "İlk duruşma benim adıma güzel geçti, çünkü tutuklama kararı devam ediyor. Bu korkuyu, içimdeki kötü etkileri biraz olsun dindirdi. Bu yüzden mutluyum. Bunu sağlayan avukatlarıma, destek veren aileme ve şu anlık adalete teşekkür ediyorum. Umarım bu şekilde mağdur olan insanların davası benim gibi sonuçlanır. İnşallah ikinci duruşmada caydırıcı ceza verilir. Sanığın özrünü kesinlikle kabul etmiyorum. Tutuklu kalması biraz olsun gerginliğimi alıyor" diye konuştu.



Duruşmada Asena Melisa Sağlam'ı temsil eden Avukat Nuriye Alsancak, tutukluluğa devam kararının sevindirici olduğunu söyledi. Melisa Sağlam'ın annesi Zeynep Sağlam ise kısaca şöyle konuştu: Gereken cezayı almasını istiyoruz. Bugün Melisa'nın davası, yarın Ayşe'nin, öbür gün Fatma'nın, daha sonra başkasının davası. Bundan



İddianameden



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pendik'te 14 Haziran 2017 tarihinde minibüste şort giydiği gerekçesi ile Asena Melisa Sağlam'a yumruk attığı ve saçlarını okşadığı belirtiliyor.



İddianamede sanık Kızılateş'in, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.