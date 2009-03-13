Minibüste kendini yakmak istedi

Kırıkkale'de, trafik uygulaması yapan polisten kaçan yolcu minibüsünün sürücüsü, aracında kendini yakmak istedi.



Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara arasında çalışmalarına izin verilmediği için kaçak olarak yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan uygulamada trafik polisleri tarafından durdurulmaya çalışan bir minibüsün sürücüsü "dur" uyarısına uymayarak kaçtı.



Trafik polislerinin uyarısına uymayan 06 CPG 80 plakalı minibüs, kısa bir kovalamamanın ardından Hürriyet Caddesi'nde ekipler tarafından sıkıştırılarak durduruldu. Minibüsün durmasıyla birlikte minibüs sürücüsü İlhami Demir, yanında bidonla taşıdığı benzini üstüne dökerek kendini yakmak istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken, cadde trafiğe kapatıldı ve olay yerine itfaiye çağrıldı.



Sinirli sürücü, minibüsünün kapılarını kilitleyerek sürekli ceza yazılmasını protesto ettiğini savundu. Olay yerine gelen polis amirleri, sürücüyü ikna etmeye çalıştılar. Bir süre devam eden çabaların ardından ikna edilen sürücü, polise teslim oldu. Sürücü, minibüsüyle birlikte polis merkezine götürüldü.

