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Minibüste engelli genci döven üniversiteliler: Pişmanız

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA, (DHA)- ADANA'da işitme engelli Agit Acun'u (20) minibüste dövdükleri gerekçesiyle 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen üniversite öğrencisi Ahmet Günsel (21) ve Çağrı Can Çay (21), pişman olduklarını s

16 Şubat 2018 13:59

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA, (DHA)- ADANA\'da işitme engelli Agit Acun\'u (20) minibüste dövdükleri gerekçesiyle 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen üniversite öğrencisi Ahmet Günsel (21) ve Çağrı Can Çay (21), pişman olduklarını söyledi. Günsel, \"Tüm Türkiye\'den özür diliyoruz\" dedi.
Olay, geçen 11 Ocak\'ta, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından dövüldü. Kısa sürede yakalanan şüpheli üniversite öğrencileri Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, İsmail Kaçmaz (21) ile Ahmet Bedir (20) tutuklandı. İlk duruşmada mahkeme, sanıklar Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay ve Ahmet Bedir\'i 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz\'ın ise beraatına karar verdi.
Cezaevi çıkışında ailesine sarılan Günsel, olayın sanıldığı gibi olmadığını söyleyerek, \"Yaptığımız hareketi doğru bulmuyoruz. Ben hayatım boyunca karakolun kapısından içeri girmedim, üniversite öğrencisiyim. Olay anında ilk yumruğu bana Agit attı. Kendisinin engelli olduğunu bilsem vurmazdım. Cüzdanımı alıp ceketinin içine koyuyor. Karakol önünde de yine bana ait cüzdanın içerisindeki 280 lira olan burs paramı alıp, cüzdanı atıyor. Sanıldığı kadar masum değil. Yine de tüm Türkiye\'den özür dilerim\" dedi.
Çağrı Can Çay ise cezaevinde oldukları bir ayda öğrenimlerinden geri kaldıklarını belirterek, \"Böyle olmasını istemezdik, tüm kamuoyundan bizleri affetmelerini istiyoruz\" dedi.

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