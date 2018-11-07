MİNİBÜSTE CESEDİ BULUNAN KADININ ESKİ EŞİ VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt\'ta kaybolduktan sonra hurda bir minibüsün içinde öldürülmüş halde bulunan Nazmiye Oruçoğlu(45) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi ve oğlunun aralarında bulunduğu üç kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Esenyurt\'ta 6 Eylül 2018 tarihinde eski eşi ve oğluyla buluştuğu öğrenilen Nazmiye Oruçoğlu esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bu olayın ardından 13 Eylül 2018\'de Göktürk, Mimar Sinan Mahallesi, no. 64\'de bulunan bir sürücü kursuna ait arsadaki hurda minibüsün içinde bir kadın cesedi bulunmuştu. Nazmiye Oruçoğlu\'nun oğlu Serhat Y.\'nin 17 Eylül 2018 tarihinde polise başvurarak annesinden haber alamadığını söylemesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

ANNESİ KAYBOLDUKTAN 11 GÜN SONRA KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Oğul Serhat Y.\'nin annesinin kayboluşundan 11 gün sonra yaptığı müracaatın ardından minibüs içinde bulunan kimliksiz kadın cesedinin Nazmiye Oruçoğlu\'na ait olduğu tespit edildi. Kayıp Şahıslar Büro amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada Nazmiye Oruçoğlu\'nun kendi evinde oturan eski eşi Yüksel Y. ve oğlu Serhat Y. ile kavgalı olduğu, onları evinden çıkartmaya çalıştığı tespit edildi. Nazmiye Oruçoğlu\'nun kaybolduğu 6 Eylül 2018 tarihinde son olarak noterden evi boşaltma için belge almak için Yüksel Y. ve Serhat Y. ile buluştuğu öğrenildi.

KAYBOLDUĞU GÜN ESKİ EŞİ VE OĞLU İLE AYNI MİNİBÜSTE GÖRÜLMÜŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu buluşmanın kamera kayıtlarına ulaşırken üçlünün yanında Erhan Ç., adlı kişinin de olduğunu tespit etti. Ancak Erhan Ç.\'nin bir süre sonra sahibi olduğu minibüsten indiği Nazmiye Oruçoğlu, Yüksel Y. ve Serhat Y.\'nin içinde bulunduğu aracın Cendere yolu istikametine gittiği belirlendi.

ESKİ EŞ, OĞUL VE MİNİBÜS SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Yüksel Y.(49), Serhat Y(35). ve Erhan Ç.(30) Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili sorgulanan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Ancak şüphelilerin çelişkili ifadeler verdiği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kayıp kadının kaybolduğu gün eski eşi ve oğluyla birlikte minibüste son olarak görüldükleri anın görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye gönderilişi



