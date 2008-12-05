Minibüste aldatılma cinneti: 2 ölü

Kendisini aldattığından şüphelendiği eşini dolmuş şoförü sevgilisiyle yakalayan mobilyacı Haşmet A. oğlunun gözü önünde ikisini de öldürdü.



Adapazarı'nda mobilyacı Haşmet A., kendisini aldattığından şüphelendiği için akşam takip ettiği eşi 34 yaşındaki Selda A. ile sevgilisi Ahmet Durmuş'a, minibüste 14 yaşındaki oğlunun gözü önünde kurşun yağdırdı. 3 çocuk annesi olay yerinde şoför sevgilisi Durmuş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kaçan katil zanlısı koca, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Adapazarı merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve depremden sonra kurulan yerleşim bölgesi Cumali'de meydana geldi.

Yazlık Beldesi'nde oturan ve Serdivan’da mobilyacılık yapan üç çocuk babası 40 yaşındaki Haşmet A., sık sık evden ayrılıp giden karısı Selda Arıcı'nın kendisini aldatmasından kuşkulandı. Selda A.'nın bu akşam tekrar evden ayrılması üzerine yanına 14 yaşındaki oğlunu da alarak bir arkadaşı ile birlikte takip etmeye başladı.



Oğlunun gözü önünde eşini vurdu



Karısının ilişkisi olduğundan şüphelendiği 34 yaşındaki Ahmet Durmuş idaresindeki 54 M 0406 plakalı minibüse bindiğini gören Haşmet A. bir süre takip ettikten sonra Cumali bölgesinde oğlu ile birlikte minibüse bindi. İddiaya göre silahını çekip araçtakileri indiren Haşmet A., minibüs 300 metre gittikten sonra şoför Durmuş'a iki el, ardından aracın arka koltuğunda oturan eşi Selda A.'ya ise oğlunun gözü önünde 4 kez ateş açtıktan sonra araçtan indi. Baba-oğlu hızla kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.



Selda A., vucuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirirken, başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan şoför Ahmet Durmuş ise ambulansla kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, kısa süre sonra cinayet zanlısı koca Hasmet A.'yı tabanca ile birlikte yakaladı. Oğlu ile birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Haşmet A.'nın verdiği ilk ifadede karısının akşamları sık sık evden ayrıldığını söyleyerek, “Beni aldattığından şüpheleniyordum. Daha önce tanık oldum. Son kez de evden çıktığını öğrenince de takip ettim ve onları birlikte yakaladım” dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

