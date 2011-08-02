-MİNİBÜSLERİN DE "KARA KUTULARI" VAR SAKARYA (A.A) - 02.08.2011 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ''kara kutu'' adı verilen sistemle, çift yönlü kamera ve mikrofonlarla donatılan minibüsler, sesli ve görüntülü olarak takip ediliyor. Adapazarı-Karaman hattındaki minibüs yolcularından gelen şikayetlerin artması üzerine durak yönetimi yeni bir uygulama başlattı. Güney Kore'den getirilen ve ''kara kutu'' adı verilen sistemle, araç içi ve dışından sesli olarak görüntü kaydı yapılıyor. Kamera içinde yer alan darbe sensörleriyle de sürücüler, sürüş özelliklerine göre belirlenen yüzdeyle puanlandırılıyor. Minibüslere sistemin kurulumunu yapan firmanın sahibi Nahit Gök, duraktan gelen istek üzerine 40 aracı ''kara kutu'' adı verilen sistemle donattıklarını söyledi. Sistemin araçların dikiz aynasına yerleştirilen ''kartal gözü'' cihazıyla çalıştığını ifade eden Gök, ''Bu cihaz Güney Kore'den ithal ediliyor. Güney Kore'de bu cihazları toplu taşıma araçlarında kullanmak mecburidir. Sistem, cihazın içindeki çift taraflı kamera ile karta görüntü kaydediyor. Ayrıca, cihazın içinde GPS vericisi ve bir de darbe sensörü bulunuyor'' dedi. Gök, dikiz aynalarının altına yerleştirilen cihazların hafıza kartına 30 saat boyunca kayıt yapabildiğine dikkati çekerek, ''Sistem elektriğini aküden direkt alabildiği için şoförlerin sisteme müdahale etme imkanları bulunmuyor. Bunun için sistemi kara kutu olarak adlandırıyoruz. Sistem görüntü almasının yanında, içindeki darbe sensörü aracılığıyla sürücünün hatalarını da kayıt ediyor. Aracın aşırı ivmelenmesi, ani sağa ve sola hareketler, ani frenlemeleri kaydediyor. Gün sonunda şoför arkadaşımız hafıza kartını durağa teslim ediyor. Durakta yazılımla yapılan incelemede sürücülerin puanları belirleniyor'' diye konuştu. -''SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİNİ DEĞERLENDİREREK PUAN VERİYOR''- Karaman-Dağdibi Minibüs Durak Başkanı Adnan Uyaroğlu ise yolculardan alınan yoğun şikayetlerin böyle bir uygulamaya geçme zorunluluğunu doğurduğunu belirterek, sistemi araçlara monte ettirdiklerini söyledi. Uyaroğlu, yolcuların şikayetlerinin bazen gereksiz konulardan da kaynaklandığını ifade ederek, ''Yolcularımıza sorarsanız şikayetleri bizim hareketlerimiz nedeniyle olacaktır, ama bize soracak olursanız yolcularımızın şikayetleri kendi hareketleri nedeniyle olacaktır. Bu konu kapsamında biz de hakim ve savcı olmadığımız için yolcumuzun ve sürücümüzün anlattığı istikamette değerlendirmek zorundayız. Böyle bir sistemle en azından şoförlerimizin yolculara nasıl davrandığını tespit edebiliyoruz'' dedi. Adnan Uyaroğlu, sistemi uygulamadan önce yolculara danıştıklarını da dile getirerek, ''Yolcularımız sistemi hoş karşıladı. Şoför arkadaşlarımız başta karşı çıksalar da ikna oldular. Teknolojinin nimetlerinden faydalanalım istedik. Daha önce de araçlarımızı kırmızı ışık ihlali, radar cezası nedeniyle biz de cezalandırıyorduk. Şimdi kayıt yapan sistem sayesinde trafik ihlallerini rahatlıkla görebiliyoruz. Ayrıca, sistem arkadaşlarımızın sürüş özelliklerini de değerlendirerek puan veriyor'' diye konuştu. Minibüs şoförü Ali Çelik ise sistemden memnun olduklarını belirterek, yolculardan alınan şikayetlerin en aza indirileceğini anlattı. Bu arada sistemin bir araca monte edilmesinin yaklaşık 1000 liraya mal olduğu bildirildi.