Minibüslerde akbil dönemi 2016'da

İstanbul’da minibüslere İstanbulkartla binilmesi için çalışma başlatıldı. Uygulama 2016’ya kadar bütün minibüslerde hayata geçirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planda İstanbul'da köklü dönüşümler hedefleniyor.

İstanbul'da kentsel dönüşüme 5 yılda 128,6 milyon TL, yeşil alanların yaygınlaştırılmasına 5,1 milyar TL, raylı sistemlere ise 21,5 milyar TL harcanması planlandı.

50 köprü önümüzdeki 5 yılda yenilenip güçlendirilecek, raylı sistem uzunluğu yüzde 140 artacak. Tüm otobüs, minibüs ve taksiler engelli kullanımına uygun hale getirilirken minibüslere de İstanbulkartla binilecek. 2019’a kadar minibüs, taksi ve servis araçlarının internet üzerinden ruhsat alması için altyapının tamamlanması planlanıyor. 6 bin 363 minibüs, 393 deniz motoru, 572 taksi engelli kullanımına uygun hale getirilecek.

Yüzde yüzü İstanbulkartlı olacak

2016 yılında minibüslerin yüzde 100’üne İstanbulkart’la binilebilecek. İstanbul’da sıklıkla gündeme gelen yeşil alanlarla ilgili planlar da stratejik planda yer aldı. Buna göre şehirde 5 yıllık süreçte 5.1 milyar TL, yeşil alan yaygınlaştırmaya harcanacak. Yeşil alan ve mesire yerleri 1,4 milyon metrekareye çıkarılacak. Tarihi surlar, kaleler, çeşmeler ve birçok kayıp eserin ihyası da bu dönemde yapılacak.

130 milyon kilovat elektrik

Şehir genelinde günlük 16,7 ton katı atık toplanacağı tahmin edilirken bu atıklardan yıllık 310 milyon kilovat saat elektrik üretilecek. Şehrin önemli tarihi yapılarının ışıklandırılması ve meydan projeleri de bu dönemde tamamlanacak. Bu projeler arasında Kadıköy Sahili, Bakırköy Meydanı ve Aksaray Meydanı da yer alıyor.