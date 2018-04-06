T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da özel güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsünün şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

06 Nisan 2018 03:09

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da özel güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsünün şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Afyonkarahisar- Uşak karayolunun 24’üncü kilometresindeki Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Karagöz idaresindeki 26 DA 378 plakalı özel güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsüyle Turabi Kanat yönetimindeki 16 KN 907 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada minibüs şoförü Mustafa Karagöz ile aynı araçta bulunan özel güvenlik görevlileri Ferhat A. (37), Bilal T. (37), Halil İbrahim Ç. (38), Hüseyin O. (31), Tuncay İ. (50), Cevdet D. (41), Hasan Y. (23), Oğuz D. (25) ve Adem V. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar\'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yaralanan özel güvenlik görevlilerinin Sinanpaşa bölgesinde yapımı süren güneş enerji santraliyle hızlı tren şantiyelerinde görevli oldukları belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR DHA AFYONKARAHİSARKazaAfyonkarahisar UşakBalmahmutMustafa KaragözDATurabi KanatKNKazadaFerhatBilalHalilHüseyinTuncayCevdetHasanOğuzAdemYaralılarAfyonkarahisarYaralıların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24