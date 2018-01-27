Minibüsle otomobil çarpıştı: İkiz kardeşler öldü, 6 kişi yaralandı (2)

YAKINLARI CENAZELERİ TESLİM ALDI
İzmir\'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren ikiz kardeşler Kenan Gencer ve Ferhat Gencer\'in cenazelerine otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Cenazeler, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yakın zamanda bir mandıra işletmesi açtıkları belirtilen ikiz kardeşlerin cenazelerinin, bugün Ödemiş\'in kırsal Köseler Mahallesi\'nde, ikindide kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
Davut CAN / İZMİR (DHA)
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