T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minibüsle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Gazipaşa İlçesi’nde tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpışan otomobilde aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

03 Ekim 2017 00:34

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Gazipaşa İlçesi’nde tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpışan otomobilde aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Gazipaşa Nüfus Müdürlüğü önündeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Gazipaşa’dan Anamur istikametine giden Çetin Gözüaçık’ın kullandığı 07 LMN 06 plakalı otomobille, tarım işçilerini taşıyan Yaşar Baysal idaresindeki 07 BHP 09 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada Çetin Gözüaçık ile eşi Zeynep Gözüaçık, gelini Remziye Gözüaçık ve torunları Yusuf Gözüaçık ile Nilüfer Gözüaçık yaralandı. Minibüstekiler ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürdü. Durumu ağır olan Zeynep Gözüaçık, Alanya’ya sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yücel BULUTGAZİPAŞA Antalya DHAANTALYAnın GazipaşaKazaGazipaşa Nüfus MüdürlüğüAnamurGözüaçıkınLMNYaşar BaysalBHPKazadaGözüaçıkZeynep GözüaçıkRemziye GözüaçıkYusuf GözüaçıkNilüfer Gözüaçık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24