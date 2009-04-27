Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Farize Kılıç yönetimindeki 59 PN 953 plakalı minibüs, Balıkçı Hüseyin mevkiinde, Şerif Güt'ün kullandığı 34 ZP 5409 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle otomobil köprüden dereye düştü. Kazada, otomobil sürücüsü Şerif Güt, yanındaki Erol Güt ve Neziha Bayraktar (69) ile devrilen minibüsteki Niyazi Kılıç yaşamlarını yitirdi, minibüs sürücüsü Farize Kılıç ile otomobildeki Rüştü Baydaş ile Ahmet Alpan da ağır yaralandı.



Otomobilde sıkışan cesetler ve yaralılar, bölgeye çağrılan kaza kırım aracı ekipleri ve itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra sedyeyle yola dek taşındı.



Yaralılar, Saray Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.



Bu arada, olay yerine gelen Saray Kaymakamı Yaşar Karadeniz de yetkililerden bilgi aldı.



Kazada ölenlerin cesetleri, savcının talimatıyla Saray Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

