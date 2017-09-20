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Minibüsle otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 10 kişi yaralandı

20 Eylül 2017 00:30

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1\'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Kaza, bugün gündüz saatlerinde Marmaris-Muğla Karayolu Karacasöğüt Kavşağı\'nda meydana geldi. Marmaris\'ten Dalaman Havalimanı\'na yolcu götüren K.B. yönetimindeki 48 SV 403 plakalı minibüs, kavşaktan dönmek isteyen Zara Uyar yönetimindeki 48 M 5329 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil metrelerce savrularak demir bariyerlere çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Perihan Özcan (32), Emine Tütüncü (44), Mehmet Uysal (47), Meral Coşkun (39), Dilek Kutlu (44), Şehide Acar (49), minibüs sürücüsü K.B. (27), Tülay Sarıbekya (38), Lara Uyar (9) ve otomobil sürücüsü Zara Uyar\'ı ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Marmaris-Muğla Karayolu, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yaklaşık bir saat sonra trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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