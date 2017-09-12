Minibüsle iki çocuğu ezmekle suçlanan 13 yaşındaki R.A'nın dosyası Adli Tıp'a gönderildi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) SANCAKTEPE\'de babasına ait minibüsle yaptığı trafik kazasında 4 ve 9 yaşlarında iki çocuğun ölümü bir çocuğun da yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A.\'nın yargılanmasına devam edildi.Mahkeme, kusur oranını tespiti için dosyanın adli tıp kurumuna gönderilmesine karar verdi.

İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, \"Bilinçli taksirle iki kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanmasına\" neden olduğu iddiası ile 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu sanık R.A. ile hayatlarını kaybeden çocukların aileleri ile tarafların avukatları katıldı.

Söz alan R.A.\'nın avukatı Olcay Bahatır, eğitim ve öğretim yılının başladığını, müvekkilinin öğrenci olduğunu belirterek tahliyesini istedi. R.A.\'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, kusur oranlarının tespiti için doyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi\'ne gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 yaşındaki R.A.\'nın 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait aracı aldıktan kısa süre sonra kaza yaptığı, kaza sonucu 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif Nur Dursun\'un yaşamını yitirdiği, 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe\'nin de yaralandığı belirtiliyor. İddianamede R.A.\'nın, \"Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması suçundan 1 yıl 4 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.