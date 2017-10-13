Minibüsle çarpışan kamyonet yayaları altına aldı: 5 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, kontrolsüz kavşakta minibüsle çarpışan kamyonet, savrulup yolun karşısına geçen iki yayayı altına alarak bir marketin duvarına çarptı. 2\'si ağır, 5 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Yenişafak Mahallesi 1027 ve 1017 sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Üçler Mahallesi\'nden Albayrak Meydanı yönüne giden Ali Korkmaz (33) yönetimindeki 20 BJE 41 plakalı kamyonetle, Hüseyin Çelek (50) yönetimindeki 20 AHN 66 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, kontrolden çıkan kamyonet, yolun karşısına geçen yayalar Ali Muğlalı (53) ile Halil Uysal\'a (56) çarparak altına aldı, ardından da bir marketin duvarına çarparak durabildi. Kaza anı ise marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazada, yayalar Ali Muğlalı ve Halil Uysal ile kamyonet sürücü Ali Korkmaz, yanındaki Hamit Kılınç ve diğer araç sürücüsü Hüseyin Çelek yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muğlalı ve Uysal\'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kamyonetin duvarına çarptığı marketin sahibi Ekrem Tunçel, \"Çarpma anında deprem oldu sandım. Dışarıyı çıktığımızda kaza olduğunu gördük. Kamyoneti çekerek altındaki yayayı çıkardık. Bu kavşakta sürekli kazalar oluyor, buraya bir önlem alınmasını istiyoruz\" dedi.

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