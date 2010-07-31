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Yaşam

MİNİBÜSÇÜLERİN İSTEDİĞİ YASA YÜRÜRLÜKTE ANKARA (A.A)

31 Temmuz 2010 12:43

-MİNİBÜSÇÜLERİN İSTEDİĞİ YASA YÜRÜRLÜKTE ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Karayollarında taşıma sınırı üstünde yolcu alınması halinde, araçlara ''taşıdığı her fazla yolcu başına'' uygulanan para cezası kaldırıldı. Buna göre, fazla yolcu taşıyan araçlara taşıdığı fazla yolcu kadar değil, sadece 50 TL para cezası uygulanacak. Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Değişiklikle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 65. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ''taşıdığı fazla yolcu başına'' ibaresi madde metninden çıkarıldı.  Aynı fıkrada yer alan ''60 Türk Lirası'' ibaresi de ''50 Türk Lirası'' olarak değiştirildi.

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