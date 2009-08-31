Minibüsçüler savaşı: 12 yaralı

Van'ın Özalp İlçesi'nden Van'a yolcu taşıyan 3 farklı kooperatife ait minibüsçüler hat yüzünden birbirine girdi. Yaklaşık 300 kişinin taşlı, sopalı ve silahlı kavgasını polis güçlükle ayırabildi. Zaman zaman polisin de zor anlar yaşadığı, silahların da kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.



Özalp 13 ve 38 nolu minibüsçüler koperatifi ile Erçek Beldesi’nin 45 nolu kooperatifi minibüsçüleri arasında yolcu taşımacılığı yüzünden kavga çıktı. Akköprü Mahallesi’ndeki minibüs durağında her iki kooperatiften yaklaşık 300 kişi Silah, taş ve sopalarla birbirine girdi. Polis ekiplerinin müdahale etmekte zorlandığı kavgada silahlar patladı.



Onlarca polis kavga eden tarafları havaya ateş ederek ayırmaya çalıştı. Kavgada 12 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert olay yerine gelerek taraflarla görüştü. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kavga sırasında pompalı tüfek kullandığı tespit edilen 1 kişinin arandığı belirtildi. Polis kavganın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturma başlatıldı.