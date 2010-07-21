-MİNİBÜSÇÜLER ÖZÜR DİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Gebze-Harem Minibüsçüleri Yardımlaşma Derneği yöneticisi Elvan Sekmen, E-5 Karayolunun trafiğe kapatılmasının planlanmış bir eylem olmadığını belirterek, eylem yüzünden mağdur olan İstanbullulardan özür dilediklerini bildirdi. Sekmen, Gebze-Harem minibüslerinin Haydarpaşa'daki bekleme yerinde yaptığı basın açıklamasında, 10 Temmuzdan bu yana minibüs sürücülerine ayakta yolcu başına 60 TL ceza kesilmeye başlandığını, bu uygulama nedeniyle minibüs sürücülerine ağır cezalar kesildiğini öne sürdü. Sekmen, bu cezalar yüzünden bir sürücünün de kendini yakmaya çalıştığını, bu sırada oradan geçen diğer minibüs sürücülerinin de yolu trafiğe kapattığını anımsattı. ''E-5 Karayolunun trafiğe kapatılması planlanmış bir eylem değildi. Mağdur olan İstanbul halkından özür diliyoruz'' diyen Sekmen, ayakta yolcu alınmasına ceza kesilmesi uygulamasının iptali ya da yeniden düzenlenmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Sekmen, ''Minibüslerin 5 kişiye kadar ayakta yolcu alabilmelerini istiyoruz'' dedi. Yolcuların ayakta da olsa minibüsleri tercih edebildiklerini belirten Sekmen, sürücülerin de kimseye "Sen binme" diyemeyeceğini söyledi.