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Minibüsçüler odası eski başkanından 41 gündür haber alınamıyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da evinde otururken 'Samanlıkta yangın var' diye dışarı çağrılan Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası eski Başkanı Ali Zeybek'ten 41 gündür haber alınamıyor

15 Ocak 2019 15:24

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da evinde otururken \'Samanlıkta yangın var\' diye dışarı çağrılan Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası eski Başkanı Ali Zeybek\'ten 41 gündür haber alınamıyor. 
Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi\'ndeki çiftliğinde oturan  Ali Zeybek, geçen yıl 6 Aralık günü, eve gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce \'samanlıkta yangın var\' diye dışarı çağırıldı. Konya\'da, 2005- 2008 yılları arasında Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası başkanlığı yapan Ali Zeybek, panikle evden çıktı. Zeybek\'in ardından dışarı çıkan aile fertleri, samanlıkta yangın çıkmadığını gördü. Ali Zeybek eve dönmeyince, kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı, ulaşamayınca da polise haber verdi.
Bunun üzerine Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çiftlik evinde inceleme yapan polis, Zeybek\'in telefonu ve cüzdanının evde olduğunu, yanına hiçbir şey almadan çıktığını belirledi. Zeybek\'in kaçırılma ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.

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