'Minibüsçüler fahiş kar elde ediyorlar'

T24- Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, minibüsçülerin ’az kar ediyoruz” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Hangi yatırımcı, hattına göre 1 milyon ile 3 milyon lira arasında yatırım yapıp, karsız iş yapar?” dedi.



Çetin, yazılı açıklamasında, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası başkanının, taşıdıkları yolcuların az olmasından ve ayakta yolcu alamadıklarından yakınarak minibüs yerine şehir içinde midibüsle yolcu taşımak istediklerini söylediğini anımsattı.





Toplu taşıma sektöründe yüksek kar elde edildiğini ifade eden Çetin, “Bu kadar fahiş kar Minibüsçüler Odası başkanını tatmin etmemiş ki minibüs kapasitesini yüzde 50 artırmak istemektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye;deki kadar toplu taşıma işinin özel sektöre devredildiği bir ülke yoktur. Medeni hiçbir ülkede minibüs türü taşıma yoktur” dedi.





Özellikle dolmuş sürücülerinin trafik kurallarını hiçe saymayı, keyfi olarak istedikleri yerde durmayı, yol ortasında yolcu indirip bindirmeyi, diğer sürücülerin haklarını ve trafik kurallarını ihlal etmeyi kendilerine bir hak olarak gördüğünü öne süren Çetin, açıklamasında şunları kaydetti:





“Minibüsün taşıma kapasitesinin yüzde 50 artırılması Minibüsçüler Odası başkanını tatmin etmemiş ki bir de ayakta yolcu taşımayı yasal bir hak olarak talep etmektedirler. Oda başkanı için tüketicilerin yani yolcuların can güvenliğinin önemi yoktur. Onun için önemli olan para, daha çok para ve yine paradır.”





Minibüsçülerin az kar ediyoruz iddiaları gerçek değildir. Hangi yatırımcı hattına göre 1 milyon ile 3 milyon TL arasında yatırım yapıp, karsız iş yapar? Zaten kara taşımacılığı ile Arap saçına dönen trafik, midibüsler ile tam bir keşmekeşe dönecektir.”





Çetin, ulaşımın kamu tarafından kar amacı gözetilmeden verilmesi, fahiş taşıma ücretlerinin normale çekilmesi, özel taşımada öğrenci indiriminin geçerli olması, öğrencilerden paso harcı alınmaması ve 65 yaş ve üzeri paso taşıyan yurttaşların sabah ve akşam kamu taşıtı kullanma yasaklarının kaldırılması gerektiğini kaydetti.