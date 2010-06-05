T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Minibüsçü pastaneye girdi: 1 ölü 9 yaralı

Adana'da şehir içi yolcu minibüsü, unlu mamuller satan dükkana girerek 1 kişinin ölümüne 9 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

05 Haziran 2010 03:00

T24- Adana Tepebağ Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'nde Ali S. yönetimindeki Yeşilevler Mahallesi hattında çalışan minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yol kenarındaki Kardeşler Unlu Mamullere ait iş yerinin tezgahlarını yıkarak içeri girdi.


Kazada sürücü Ali S. ile yolculardan ve iş yerinde alışveriş yapanlardan 1 kişi öldü 9 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.


Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adana Devlet, Numune ve Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Bu arada, minibüste babası Ahmet Ayyıldız ile yolculuk eden Ayşe Ayyıldız'ın Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) gireceği öğrenildi. Kazanın etkisiyle üzerindeki şoku atlatamayan genç kız, çevredeki iş yeri sahipleri ve polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.


Kaza yüzünden sınava yetişemeyeceğini söyleyerek gözyaşı döken Ayyıldız, 112 Acil Servis ekiplerinin kontrolünün ardından polisler tarafından sınava gireceği Yeşilevler İlköğretim Okulu’na götürüldü.


Polisler tarafından sakinleştirilerek moral verilmeye çalışılan Ayyıldız'ın, sınava yetiştirildiği öğrenildi. Genç kızın babası Ahmet Ayyıldız da Çukurova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24