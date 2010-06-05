Minibüsçü pastaneye girdi: 1 ölü 9 yaralı

T24- Adana Tepebağ Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'nde Ali S. yönetimindeki Yeşilevler Mahallesi hattında çalışan minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yol kenarındaki Kardeşler Unlu Mamullere ait iş yerinin tezgahlarını yıkarak içeri girdi.



Kazada sürücü Ali S. ile yolculardan ve iş yerinde alışveriş yapanlardan 1 kişi öldü 9 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.



Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adana Devlet, Numune ve Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Bu arada, minibüste babası Ahmet Ayyıldız ile yolculuk eden Ayşe Ayyıldız'ın Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) gireceği öğrenildi. Kazanın etkisiyle üzerindeki şoku atlatamayan genç kız, çevredeki iş yeri sahipleri ve polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.



Kaza yüzünden sınava yetişemeyeceğini söyleyerek gözyaşı döken Ayyıldız, 112 Acil Servis ekiplerinin kontrolünün ardından polisler tarafından sınava gireceği Yeşilevler İlköğretim Okulu’na götürüldü.



Polisler tarafından sakinleştirilerek moral verilmeye çalışılan Ayyıldız'ın, sınava yetiştirildiği öğrenildi. Genç kızın babası Ahmet Ayyıldız da Çukurova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.