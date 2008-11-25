Minibüs zammı yasal değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis, minibüslere yapılan yüzde 15'lik zammı reddetti. İBB, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası'nın minibüs yolcu taşıma tarifesinin yüzde 15 oranında artırıldığına ilişkin açıklamasının aksine, minibüs taşıma ücretlerine zam yapılmadığını bildirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 11 Ağustos 2008'de minibüs ücret

tarifelerinin düzenlenmesi talebiyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündeminde dilekçe verdiği ancak değerlendirmenin sürdüğü ve zamla ilgili herhangi karar alınmadığı ifade edildi.



Büyükşehir Belediyeleri Kanunu görev ve sorumlulukları çerçevesinde ilgili maddeler uyarınca “Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini belirleme” yetkisinin UKOME'nin görev alanında olduğu, ayrıca “Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararların, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcı olduğu” vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:



“UKOME'nin minibüs zammı ile ilgili herhangi bir kararı bulunmadığı için alınan zam kararının yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin yayınlamış olduğu ücret tarifelerinin yasal bir dayanağı ve uygulanabilirliği bulunmamaktadır. Zamlı tarife uygulayanlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır. Toplu taşıma ücretlerine yapılacak zamlar UKOME kararı ve büyükşehir başkanlık onayından sonra yürürlüğe girmektedir.”







