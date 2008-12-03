Minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Erzincan'ın İliç ilçesi yakınlarında buzlu yolda virajı alamayan posta minibüsü 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Askerin mezarı mevkisindeki kazada, Erzincan'a uçağa binmek için giden karı- koca, minibüs sürücüsü ile birlikte 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.



Trafik kazası bugün sabah saat 06.30 sıralarında İliç ilçesi yakınlarındaki Demirmağara yakınında meydana geldi. Kemaliye - Erzincan arasında günlük sefer yapan Haluk Yaşar yönetimindeki 24 M 2071 plakalı posta minibüsü, 16 yolcusu ile giderken buzlu yolda virajı alamayarak yaklaşık 250 metrelik uçuruma düştü. Demir yığınına dönen minibüste yazları Güldibi Köyündeki villasında kışları ise İstanbul'da oturan Tüccar Kamil Ercantürk (70) ile eşi Nurcin Ercantürk (66) ve İstanbul'a bayram tatiline gitmek isteyen Ömer Yılmaz (55) öldü.



Yaralı olarak uçurumdaki minibüsten çıkarılan sürücü Haluk Yaşar, Kemaliyeli Eczacı Nurcan Özçelik, Müteahhit eşi Mehmet İzzet Özçelik, çocukları Gökçe ve Ferhat Özçelik ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, İliç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Haluk Yaşar (38) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.