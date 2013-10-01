Minibüs uçuruma devrildi: 2 kişi hayatını kayebetti



Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Dursunbey Kaymakamı Yaşar Aksanyar, kazanın, Balıkesir-Dursunbey karayolunun Kireçli mevkisinde meydana geldiğini söyledi.

Bir minibüsün, yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandığını belirten Aksanyar, şöyle konuştu:

"Kütahya'nın Emet ilçesindeki Dereli Kaplıcaları'ndan yola çıkan 3 minibüs, peş peşe ilerlerken yağış nedeniyle Muhammet Şahan (30) idaresindeki minibüs, 50 metrelik uçuruma yuvarlanmış. Kazayı haber alır almaz ekiplerimizi harekete geçirdik. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, halatla yaklaşık 50 metre inerek olay yerine ulaştı. Ekiplerimiz, 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye gönderildi."

Bölgede 3 ayrı yerde daha trafik kazaları yaşandı

Bu arada, yolda peş peşe seyreden minibüslerden biri ise yolun kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Bu kazada hafif yaralanan 5 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Öte yandan, ihbarı alarak Balıkesir'den yola çıkan birer UMKE aracı ile ambulans, ayrı yerlerde kaza yaptı. Ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle Balıkesir-Dursunbey karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.