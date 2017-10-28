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Minibüs TIR’a çarptı: 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Söke İlçesi’nde, TIR’a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

28 Ekim 2017 01:39

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Söke İlçesi’nde, TIR’a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Söke-Milas karayolunda meydana geldi. Ahmet Tokatlı yönetimindeki 09 AY 760 plakalı minibüs, önce önündeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR’a, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, direksiyonda sıkışan sürücü Tokatlı ile yanındaki Nazif Kara yaralandı.
Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilrdi.

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