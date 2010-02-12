Minibüs terörü bitecek mi?

T24 -

15 metre sürükledi

Baba ersöz: Bu bir terör!

'Kanlı gömleğini verdiler'

Cinayet gibi kaza, Üsküdar ilçesi Altunizade Kısıklı Caddesi üzerinde meydana geldi.Cumhuriyet Lisesi 2.sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ömer Ersöz, arkadaşlarıyla birlikte okula gidiyordu. Kısıklı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek istedi.Bu sırada trafik sıkışıklığından kurtulmak için kendi güzergahının dışına çıkan ve ara sokaklara giren bir minibüs genç öğrenciye hızla çarptı.16 yaşındaki Ömer Ersöz'ü yaklaşık 15 metre boyunca sürükleyen minibüsün sürücüsü vatandaşların bağrışmaları sayesinde durabildi.Ağır yaralanan Ömer Ersöz kurtarılamazken, minibüsü kullanan Nazım Gül isimli şöfor gözaltına alındı.Baba Murat Ersöz, “16 yaşındaki evladım gitti, minbüsçü durup bakmamış bile. Adam gibi inşa etselerdi, oraya bir tramvay koysalardı bunu yaşamazdık. Bu lanettir, lanet” dedi.Anne Aylin Ersöz, oğlunun gömleğine sarılarak feryat etti.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Ömer Ersöz için Üsküdar Emniyet Mahallesi Polisevleri Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.Tören öncesi, Ersöz'ün babası Murat Ersöz taziyeleri kabul ederken, anne Aylin Ersöz de oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.Gazetecilere açıklama yapan baba Murat Ersöz, şunları söyledi:“Mahalleli bu minübüs terörünü her gün yaşıyor. Aracı sert kullanıyorlar. Bu bir minibüs terörü, kullanan da terörist. Bu minibüslerin plakaları trilyon etse benim oğlumun saçının telini bana geri veremezler.Sürücü 'Fren tutmadı' demiş. Bu yalan. Savcım Allah’tan uyanık, aracı freni bozma ihtimaline karşı polis garajına çekmiş. Savcıya güveniyorum. Şoförü de mal sahibini de avukata vereceğim. Kurtuluşları yok. Onların da canları yansın.Rampaya çıkarken sağını kolluyor, yola bakmıyor. Üç çocuk görülmez mi? Oğlumu paramparça etti, kıydı. Yaktı bizi. İlk değil, son da olmayacak. Yetkililer buna son versin. Onu buraya getirseler yüz bin kere boğsam doymam.Bütün ailemi yaktı. Oğlumun eşyaları, resimleri var. Kullanamadığı gitarı, kramponları var. Hep karşımıza çıkacak. Hep yaşayacağız.Ona araba kullanmayı öğretecektim. Herkes kuralına uysun, okusunlar. Bu cahilliğin verdiği bir şey.O kadar tehlikeli bir yol değil. Minibüs şoförleri, 1.5 TL fazla para için güzergahı dışındaki o yolu kullanıyor. Şoförün acele etmesi, fazla yolcu almaya çalışması, polisten kaçmaya çalışması buna neden oldu.”Anne Ersöz ise ''Oğlum, yiğidim, ilk göz ağrım gitti. O kanları gördüm yerde öyle anladım öldüğünü. Kanlı gömleğini elime verdiler'' diye ağladı.Ersöz'ün cenazesi daha sonra cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cenaze törenine, Ersöz'ün kardeşleri Oğuz ve Ayşe Ersöz, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi Müdiresi Semiha Gezer, aile yakınları, Ersöz'ün okuldan arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.