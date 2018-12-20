Minibüs şoförüne bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, emekli polis memuru olan minibüs şoförü Ömer Aşık (48), 3 gaspçının saldırısına uğradı. Aşık\'ın hafif yaralandığı saldırı, minbüsteki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 22.30 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi\'nde yaşandı. 09 M 1515 plakalı şehir içi minibüste çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ömer Aşık, yol kenarında yolcu gibi bekleyen 3 kişiyi boş olan aracına aldı. Başları kapüşonlu saldırganlardan biri, minibüse biner binmez Aşık\'ın boğazına bıçak dayadı. Aşık, saldırganlarla boğuştu. Bu sırada Aşık, bağırarak, emekli polis olduğunu ve para vermeyeceğini söyledi. Panikleyen saldırganlar, araçtan inip kaçtı. Amaçlarına ulaşamayan saldırganları aracıyla bir süre takip eden Aşık, polisi arayarak durumu bildirdi. Ardından Nazilli Devlet Hastanesi\'ne giderek tedavi oldu. Omuzundaki bıçak yarasına 8 dikiş atıldı. Kimliği belirsiz gaspçıların salıdırı anı ise araç kamerasınca kaydedildi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Ömer Aşık, \"Boğuşma sırasında araba kaymaya başlamıştı. El frenini çekmek için eğildiğimde silah çıkaracak zannettiler. Polis olduğumu sanıp korkup kaçtılar. Üzerimde en fazla 120 lira vardı. Adam başı 40 lira düşer. 40 lira için neden böyle bir işe girdiler anlamıyorum\" dedi.

FOTOĞRAF