Belediyenin gönderdiği midibüslere binmeye çalışan sığınmacılara böyle muamele edildi

İstanbul Fatih'te sınıra gidebilmek için sığınmacılar AKP'li belediyelerin gönderdiği midibüslere binmeye çalıştı.

Baransel Ağca'nın Dokuz8haber'de yer alan görüntülü haberine göre, bu esnada yaşanan izdihamda minibüs şoförünün sığınmacılara karşı tutumu dikkati çekti.

Şoförün sığınmacıları tartaklayarak araçtan aşağıya ittiği görüntülerde, sığınmacılara "Aşağıya hadi, aşağıya in" diyerek bağırdığı duyuluyor.

İzdihamda şoför mültecileri yaka paça midibüsten attı. Bir bebek ise elden ele midibüse uzatıldı.

Sığınmacıların öfkeli şoföre "Tamam bağırma, sakin ol" dediği duyuldu.

Suriye rejim güçlerinin İdlib'de TSK'ya yönelik saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından Ankara, sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellememe kararı verdi.

Karar sonrası Türkiye'nin dört bir yanından sığınmacılar, Edirne'deki sınır kapılarına akın etti. Bazı sığınmacılar, botlarla Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına geçmeye çalıştı.

Yunanistan ve Bulgaristan'da yaşanan olay sonrası, sınırlarını sığınmacıların girişlerine kapattı ve önlemi arttırma kararı verdi.