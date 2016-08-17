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Yaşam

Minibüs şarampole uçtu; 4 ölü, 4 yaralı!

Yaralılar Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi ile Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı

Fotoğraf: Arşiv

17 Ağustos 2016 16:10

Giresun'un Bulancak ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Damudere köyü Odadüzü Mahallesi'nde Şenel Aydın idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Şenel Aydın ile oğlu Zikrullah Aydın, amcası İsmet Aydın ve Ayşe Aydın hayatını kaybetti.

Ölenlerden Ayşe Aydın'ın eşi Adem Aydın ve Şenel Aydın'ın eşi Ayşe Aydın ile Ahmet ve Güllü Aydın ise yaralandı.

Yaralılar Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi ile Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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