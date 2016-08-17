Minibüs şarampole uçtu; 4 ölü, 4 yaralı!

Giresun'un Bulancak ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Damudere köyü Odadüzü Mahallesi'nde Şenel Aydın idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Şenel Aydın ile oğlu Zikrullah Aydın, amcası İsmet Aydın ve Ayşe Aydın hayatını kaybetti.

Ölenlerden Ayşe Aydın'ın eşi Adem Aydın ve Şenel Aydın'ın eşi Ayşe Aydın ile Ahmet ve Güllü Aydın ise yaralandı.

Yaralılar Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi ile Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.