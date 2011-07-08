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MİNİBÜS KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 17 YARALI ÇANKIRI (A.A)

08 Temmuz 2011 19:15

-MİNİBÜS KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 17 YARALI ÇANKIRI (A.A) - 08.07.2011 - Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Trabzon'daki bir düğüne katılmak için İstanbul'dan yola çıkan Ufuk Albayrak yönetimindeki 34 FT 2213 plakalı minibüs, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi çıkışında Satılmış Atalay idaresindeki 06 DG 4361 plakalı kamyonetle çarpıştı.  Kazada, minibüs sürücüsü Ufuk Albayrak, aracında bulunan Güllü ve Betül Albayrak, Enes, Burak, Elmas, Yusuf, Esra, Tuba, Ömer, Gülizar ve Yusuf Kaynar ile kamyonet sürücüsü Atalay ve kamyonette bulunan Nihat Tekinak, Ali Kemal Yıldız, Feyzullah Aydar ve Erhan Tanrıverdi yaralandı.  Yaralılar, Kurşunlu ve Çankırı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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