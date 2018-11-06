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Minibüs, kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan minibüsün sürücüsü öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı

06 Kasım 2018 13:48

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Doğanşehir ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan minibüsün sürücüsü öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.
Kaza, gece geç saatlerde Suçatı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Doğan Tekin yönetimindeki 27 AAN 34 plakalı minibüs, yol kenarında park halinde olan 46 NA 882 plakalı kamyona çarptı. Kazada, minibüste sıkışan sürücü Doğan Tekin ile Mehmet Bozoğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Doğan Tekin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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