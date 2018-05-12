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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobildeki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

12 Mayıs 2018 23:24

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobildeki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 19.00 sıralarında, Serik’e bağlı Kadriye Mahallesi Burhanettin Kaya İlkokulu kavşağında meydana geldi. Emrullah Şimşek’in kullandığı 07 KP 808 plakalı minibüs, Gülnur Tünay’ın kullandığı 07 AAG 303 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarak yan döndü, minibüste ise maddi hasar oluştu.
Kazada, otomobildeki Gülnur ve İlknur Tünay ile 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü Emrullah Şimşek ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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