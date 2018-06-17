Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE,(KADİRLİ),(DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6’sı çocuk 10 kişi de yaralandı.

Kaza, Kadirli-Andırın Karayolu Eğriçam mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gülabi Çetin yönetimindeki 35 DP 4878 plakalı minibüs ile Arif Karakuş yönetimindeki 46 N 4250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Karakuş ve Çetin ile minibüste bulunan 6\'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Karakuş ve diğer yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi\'ne ve özel hastaneye kaldırıldı. Karakuş, ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minibüs şoförü Gülabi Çetin ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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