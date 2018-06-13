Minibüs halk otobüsüne çarptı: 10 yaralı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) FATİH\'te yolcu indirmek için durakta bekleyen halk otobüsüne minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içindeki 10 kişi yaralandı.



Kaza saat 09.30 sıralarında 10. Yıl Caddesi Topkapı Alt Geçit Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. Durakta yolcu indirmek için duran çift katlı Beylikdüzü-Taksim hattında çalışan özel halk otobüsüne Zeytinburnu Topkapı arasında çalışan 34 M 2780 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içinde savrulan şoför ve yolcular yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 10 kişi olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.

KOLTUKLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ



Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan bazı koltuklarının ve demir tutamaçlarının yerinden söküldüğü görüldü. Bazı yaralı yolcularda gözyaşları içinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Kazayı yaşayan yolculardan biri,“Otobüsü görmedi herhâlde. Direk çarptı. Otobüste 10 kişi vardı. Dağınık dağınık oturuyorduk. Önümdeki ağabeyin ayağı kırıldı sanırım. Otobüsü görmedi ya da kaçarım diye düşündü. Frene basamadan vurdu. Şoförün durumu biraz daha kötü galiba\" diye konuştu. Otobüste seyahat eden bir başka yolcu ise, \"Otobüste yolculuk ederken bir anda arkadan çarpışma sesi geldiğini ifade eden bir yolcu ise “Ne olduğunu da anlayamadık. İndik. Minibüsteki arkadaşlar çok kötüydü. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya bakıyoruz. Otobüste suç yok. Bütün suç minibüste. Çok hızlı bir şekilde geldi. Biz de bir şey yok da minibüstekiler çok kötüydü\" dedi.



Kaza nedeniyle 10. Yıl caddesi Cevizlibağ istikametinde yoğun trafik oluştu.

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